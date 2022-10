FIDUCIA Camera: Meloni, "Stravolgerò ancora i pronostici. Reddito di cittadinanza una sconfitta"

"Sono la prima donna incaricata come premier, provengo da un'area culturale che è stata spesso confinata ai margini della Repubblica, e non sono certo arrivata fin qui fra le braccia di un contesto familiare e di amicizie influenti. Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero l'underdog. Lo sfavorito, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici". Giorgia Meloni presenta alla Camera il suo programma, perchè la situazione dell'Italia non consente di perdere tempo. E non lo perde la premier, elencando i punti programmatici ma partendo dal ringraziamento del predecessore, il presidente Mario Draghi che,"tanto a livello nazionale quanto a livello internazionale ha in queste settimane offerto tutta la sua disponibilità perché vi fosse un passaggio di consegne veloce e sereno". Ringrazia poi il Popolo italiano e con lui "le donne che hanno osato, per impeto, per ragione per amore, come Cristina, Rosalie dei Mille, come Alfonsina contro i pregiudizio Grazia, Tina, Nilde, Oriana, Samantha Chiara, grazie per aver dimostrato valore italiane che spero di fare io"

"Alcune proposte non piaceranno, dice, ma manterremo impegni". "Il coraggio di certo non ci difetta" ha poi evidenziato Meloni parlando delle scelte difficili che attendono il governo.

L’Europa, ha proseguito, non è da considerare un’avversaria, è una "casa comune e non un circolo elitario con soci di Serie A e Serie B". Citando il ruolo delle forze armate italiane impegnate in patria e all’estero, Meloni ha raccolto la prima grande standing ovation dall’Aula. Un nodo immediato da sciogliere sarà quello dell’energia. Meloni ha puntualizzato che "cedere al ricatto di Putin aggraverebbe il problema". "La libertà ha un costo — ha detto la premier —, l’Italia continuerà ad essere partner del valoroso popolo ucraino che si oppone all’aggressione della Russia".

L’Italia è un Paese che per le proprie caratteristiche fisiche e geografiche può investire di più sulle energie rinnovabili, riducendo così la propria dipendenza dall’estero. Ma quello degli aumenti delle bollette è un problema immediato e non di prospettiva. E per questo "sarà necessario mantenere e rafforzare le misure a supporto di famiglie e imprese, anche sul versante del carburante".

"Un impegno finanziario imponente, che drenerà gran parte delle risorse reperibili, e ci costringerà a rinviare altri provvedimenti che avremmo voluto avviare già nella prossima legge di bilancio".

Poi ha elencato i punti qualificanti del suo programma di governo e enfatizzato la necessità di una riforma istituzionale in senso presidenziale, che si accompagni ad una vera attuazione delle autonomie e dei poteri per Roma Capitale. "Siamo fermamente convinti del fatto che l'Italia abbia bisogno di una riforma che garantisca stabilità e restituisca centralità alla sovranità popolare. La pace fiscale con meloni che ha parlato di una necessaria 'tregua' per consentire a famiglie e imprese di regolarizzare la propria posizione con il Fisco. E ha annunciato altri due pilastri nella politica fiscale: progressiva revisione delle aliquote in vista di una tassa piatta più estesa per le partite iva e una lotta all'evasione fiscale che punisca gli evasori ma che non sia solo una "caccia alle entrate". Poi, citando Papa Francesco, raccogliendo il plauso dell'opposizione, ha parlato di povertà e sottolineato che la risposta per chi è indigente non è il reddito di cittadinanza (non è una soluzione, è una sconfitta) bensì la creazione di nuova occupazione.

E a questo proposito ha ribadito che non è più accettabile il pesante bilancio morti sul lavoro. Discorso ampio quello sulla libertà. Da un lato per assicurare che "il centrodestra non limiterà mai i diritti civili o l'aborto e si vedrà chi davvero in campagna elettorale mentiva sulle nostre intenzioni". E dall'altro per condannare tutti i totalitarismi del 900, citando espressamente il fascismo.

"Affronteremo il cancro mafioso a testa alta", promette, in una la lotta alla mafia che ci troverà in prima linea.

Sulla pandemia, dopo aver ricordato le vittime, dice "se siamo usciti al momento dall'emergenza è soprattutto merito del personale sanitario, della professionalità e dell'abnegazione con le quali ha salvato migliaia di vite umane".ma occorre fare chiarezza su come la crisi pandemica è stata affrontata. "Non possiamo escludere una nuova ondata di Covid o l'insorgere in futuro di una nuova pandemia. Ma possiamo imparare dal passato per farci trovare pronti".

Il suo governo, garantisce, "non metterà mai in discussione il diritto di asilo, ma pretenderà di far rispettare il principio secondo cui 'in Italia non si entra illegalmente'. E lo farà proponendo all'Europa non il "blocco navale" più volte evocato in passato, ma il ripristino di controlli sul modello della missione "Sophia" della Ue che prevedeva pattugliamenti in mare, affiancati da accordi con le nazioni del Nord Africa per il controllo delle coste e l'istituzione di hotspot in loco ove vagliare preventivamente le domande di accoglienza.

Nel pomeriggio il dibattito prima del voto di fiducia.

