Camion carico di letame si ribalta in A14 tra Cattolica e Pesaro: traffico bloccato per ore

Nel pomeriggio di giovedì si sono registrati forti rallentamenti sull’autostrada A14 a causa del ribaltamento di un camion tra i caselli di Cattolica e Pesaro, in direzione sud. L’incidente è avvenuto intorno alle 16:20, quando il mezzo pesante, carico di letame, ha perso il controllo e ha urtato il new jersey centrale, finendo su un fianco e sversando parte del carico sulla corsia opposta.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia Stradale e il personale di Autostrade per l’Italia, che hanno gestito la viabilità e coordinato le operazioni di pulizia e rimozione del materiale. Per consentire le manovre di soccorso, due corsie sono state temporaneamente chiuse in entrambe le direzioni, con il traffico deviato su una sola corsia per senso di marcia.

L’incidente non ha provocato feriti, ma ha causato code fino a due chilometri e rallentamenti significativi lungo il tratto interessato. Le operazioni di bonifica e ripristino della carreggiata si sono protratte per diverse ore. La circolazione è tornata regolare solo in serata, una volta completata la rimozione del mezzo e la pulizia del manto stradale.









