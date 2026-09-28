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Camion in retromarcia travolge ciclista: ferita 77enne

L'incidente in via Giovanni Pascoli. La donna trasportata all'Infermi di Rimini

28 set 2026
Camion in retromarcia travolge ciclista: ferita 77enne

Una donna di 77 anni è stata investita da un camion nel tardo pomeriggio di oggi a Santarcangelo di Romagna, in via Giovanni Pascoli. L'incidente è avvenuto intorno alle 17.30, nei pressi del civico 58. Secondo le prime informazioni, il mezzo pesante, che procedeva in direzione mare, avrebbe effettuato una manovra in retromarcia, investendo la donna che si trovava alle spalle del camion in sella alla propria bicicletta.

La 77enne è stata soccorsa dal personale sanitario del 118 intervenuto sul posto e trasportata all'ospedale Infermi di Rimini. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia Municipale, impegnata nei rilievi necessari a ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. Per consentire le operazioni di soccorso e gli accertamenti, via Giovanni Pascoli è temporaneamente percorribile in un solo senso di marcia. Sono in corso ulteriori verifiche da parte delle autorità.





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