CALABRINA Camion si schianta contro una casa, grave il conducente

Brutto incidente stradale nel pomeriggio nel Cesenate, nella frazione di Calabrina. Un mezzo pesante che stava percorrendo la via Cervese, dopo avere avuto, per cause ancora da chiarire, un primo contatto con una auto, è uscito di carreggiata schiantandosi in velocità contro una casa. L'urto con la facciata dell'abitazione ha accartocciato la cabina del mezzo, imprigionando al suo interno il conducente, un 54enne. Mentre il traffico veniva interrotto per permettere i soccorsi, sono intervenuti i vigili del fuoco che, con speciali cesoie, hanno liberato il camionista gravemente ferito, per poi affidarlo ai sanitari. L'uomo è stato trasportato in elicottero e con il codice di massima gravità al trauma center dell'ospedale Bufalini di Cesena. Sono ancora in corso le operazioni, da parte dei vigili del fuoco, di messa in sicurezza e puntellamento della facciata dell'abitazione, gravemente lesionata dal violento impatto con il mezzo pesante.

