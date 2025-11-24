Campania e Puglia restano al centrosinistra, Veneto al centrodestra ancora grazie a Zaia

Foto: rainews

Poche sorprese dall'ultima tornata elettorale regionale, Campania e Puglia restano al centrosinistra, Veneto al centrodestra. Nella prima Roberto Fico, ex presidente della Camera Movimento 5 Stelle, si è imposto con oltre il 60% su Edmondo Cirielli, che si ferma al 30%, candidato centrodestra e attuale vice ministro degli Esteri; Antonio Decaro, ex sindaco di Bari del Partito Democratico, oltre al 65%, rispetto a Luigi Lobuono, centrodestra, fermo al 33%; in Veneto si conferma largamente il centrodestra, anzi la Lega, con Alberto Stefani, oltre il 60%, rispetto a Giovanni Manildo.

Drammatico calo dell'affluenza, in tutte le Regioni, di circa il 10%. In Campania è al 44,05%, 11 punti percentuali in meno rispetto al 2020; in Puglia il calo è addirittura del 14%, solo il 41,8% si è recato alle urne. In Veneto affluenza al 44,6%, sprofondata di 16,5 punti percentuali in meno rispetto a cinque anni fa, quando era al 61,1%. In Veneto sono stati meno di 2 milioni gli elettori che si sono recati alle urne rispetto ai quasi 4 milioni 300mila aventi diritto, un calo di oltre 700mila elettori. L'affluenza più bassa in provincia di Belluno, col 35,3%.

Nella Regione che è stato il regno incontrastato di Luca Zaia, l'effetto del presidente uscente si è comunque fatto sentire, il suo nome traina ancora la Lega al 36%, mentre Fratelli d'Italia, che sperava nel sorpasso, si ferma con un deludente 17,5%, perfino il Partito Democratico fa meglio del partito di governo, col 18,2%. Quasi scomparso il M5S che non arriva al 3%. Fratelli d'Italia va malino anche in Campania, dove Forza Italia la supera. Meglio il Pd, al 18%, bene anche la lista personale di Vincenzo De Luca, presidente uscente, “A testa alta”, che regala al campo largo un 7%.

Attualmente 12 Regioni sono in mano al centrodestra, 6 al centrosinistra. Sul fronte nazionale, nonostante la presidente Meloni avesse detto poche ore prima che sul caso Garofani si era chiarita col presidente Mattarella, entra a gamba tesa il presidente del Senato La Russa, che prima dice che il consigliere del Quirinale dovrebbe dimettersi. “Fosse stato di destra sarebbe stato crocefisso”, aggiunge, poi frena, dicendo di considerare chiuso il caso, come detto da Meloni.







