Campania, Puglia e Veneto al voto: affluenza ancora in calo

Campania, Puglia e Veneto alle urne per rinnovare presidenti e giunte regionali, e per chiudere l'era dei tre super presidenti Vincenzo De Luca, Michele Emiliano e Luca Zaia. Si vota fino alle 15, ieri affluenza in calo, soprattutto in Veneto dove la flessione è stata del 6% circa. In Veneto c'è il vice segretario della Lega Alberto Stefani del centrodestra, contro Giovanni Manildo, centrosinistra; in Campania l'ex presidente della Camera Roberto Fico, 5Stelle sostenuto dal centrosinistra, se la vede con Edmondo Cirielli, centrodestra, attuale vice ministro degli Esteri; in Puglia l'ex sindaco di Bari ed oggi eurodeputato Partito Democratico Antonio Decaro, centrosinistra, vede come principale competitor Luigi Lobuono, centrodestra. Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal G20, risponde a qualche domanda, anche sulle questioni italiane, come ad esempio il caso Garofani. La presidente conferma tutta la sua idiosincrasia per le conferenze, scherzando coi giornalisti presenti in Sudafrica. Poi a chi le chiede se fosse effettivamente a conoscenza della nota fatta uscire dal suo capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, sempre sul caso Garofani, dice.

