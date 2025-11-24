TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
13:08 San Marino in dieci dopo soli 7 minuti. Il Fossombrone ringrazia e strappa i tre punti 12:36 Rimini, completato il restauro del foyer del Teatro Galli 11:14 Campania, Puglia e Veneto al voto: affluenza ancora in calo 09:31 Elezioni amministrative a San Marino: definiti tutti i Capitani di Castello, attesa per la composizione delle Giunte 08:00 Malesani: "Tifo per i giovani allenatori, io ho smesso al momento giusto"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

Campania, Puglia e Veneto al voto: affluenza ancora in calo

La presidente Meloni dal Sudafrica: "Caso Garofani, basta parlarne, ho chiarito col presidente Mattarella"

di Francesca Biliotti
24 nov 2025
Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri
Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri

Campania, Puglia e Veneto alle urne per rinnovare presidenti e giunte regionali, e per chiudere l'era dei tre super presidenti Vincenzo De Luca, Michele Emiliano e Luca Zaia. Si vota fino alle 15, ieri affluenza in calo, soprattutto in Veneto dove la flessione è stata del 6% circa. In Veneto c'è il vice segretario della Lega Alberto Stefani del centrodestra, contro Giovanni Manildo, centrosinistra; in Campania l'ex presidente della Camera Roberto Fico, 5Stelle sostenuto dal centrosinistra, se la vede con Edmondo Cirielli, centrodestra, attuale vice ministro degli Esteri; in Puglia l'ex sindaco di Bari ed oggi eurodeputato Partito Democratico Antonio Decaro, centrosinistra, vede come principale competitor Luigi Lobuono, centrodestra. Intanto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal G20, risponde a qualche domanda, anche sulle questioni italiane, come ad esempio il caso Garofani. La presidente conferma tutta la sua idiosincrasia per le conferenze, scherzando coi giornalisti presenti in Sudafrica. Poi a chi le chiede se fosse effettivamente a conoscenza della nota fatta uscire dal suo capogruppo alla Camera Galeazzo Bignami, sempre sul caso Garofani, dice. 

Nel video gli interventi di Giorgia Meloni, presidente del Consiglio dei ministri




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia