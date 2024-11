CRONACA Camper sequestrato per degrado: intervento della Polizia Locale di Ravenna Dopo mesi di violazioni e proteste, ordinato l’allontanamento di una famiglia nomade e il sequestro del mezzo per tutelare decoro e vivibilità

Dopo continui episodi di degrado nell’area parcheggio di un centro commerciale in via Travaglini, la Polizia Locale di Ravenna ha sequestrato il camper di una famiglia bosniaca che da mesi utilizzava la zona come luogo di soggiorno, violando il Regolamento di Polizia Urbana. Nonostante le numerose sanzioni pregresse - di 342 euro -, il gruppo ha continuato a generare disagi con l’abbandono di rifiuti e evacuazioni corporali, creando esasperazione tra commercianti e clienti. Il sequestro, misura estrema finalizzata alla confisca del mezzo, è stato accompagnato da un ordine di allontanamento. L’intervento risponde alle richieste di decoro e vivibilità avanzate dagli operatori economici della zona e dalla clientela, stanca di scene indecenti e sporcizia persistente.

