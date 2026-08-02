Campi Flegrei, si chiude lo sciame sismico. Eseguiti 86 interventi dai Vigili del Fuoco, 130 in coda

Si chiude lo sciame sismico ai Campi Flegrei: la direttrice dell'Ingv Osservatorio Vesuviano ha comunicato nel corso del Centro Coordinamento Soccorsi riunito stamattina alla Prefettura di Napoli la fine della sequenza sismica scatenata dalla scossa di magnitudo 4.7 del 31 luglio. Le cinque persone ricoverate dopo l'evento risultano in miglioramento. Sul campo i Vigili del Fuoco, rinforzati con personale proveniente da tutta la Campania, hanno già completato 86 interventi con altri 130 ancora in coda, tra cui la messa in sicurezza della Chiesa di San Francesco d'Assisi e Sant'Antonio da Padova in via Pergolesi a Pozzuoli.

Federalberghi, in convenzione con la Regione Campania, ha messo a disposizione strutture alberghiere per i sfollati, mentre le forze dell'ordine presidiano le abitazioni evacuate contro i rischi di sciacallaggio. Sul fronte dei trasporti la situazione resta critica: la ferrovia Cumana rimane interrotta per lesioni significative nella galleria di Monte Olibano, nel tratto tra le stazioni di Dazio e Gerolomini. I treni si fermano a Bagnoli, con autobus sostitutivi ogni 25-30 minuti fino a Torregaveta.

L'EAV assicura che "le attività di ispezione e monitoraggio proseguiranno senza soluzione di continuità, con l'obiettivo di ripristinare il servizio ferroviario nel più breve tempo possibile." Ha invece riaperto il porto di Pozzuoli, mentre restano chiusi il cimitero cittadino e il mercato ittico all'ingrosso, dove sono stati registrati danni alla copertura. Avviate le verifiche sugli edifici scolastici di Pozzuoli in vista dell'inizio dell'anno scolastico.









