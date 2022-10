FORESTE CASENTINESI Campigna: escursionista cade in un fosso, portato in salvo

Campigna: escursionista cade in un fosso, portato in salvo.

Era caduto in un fosso mentre passeggiava lungo un sentiero di montagna a Campigna, centro delle Foreste Casentinesi in provincia di Forlì-Cesena. A salvare l'escursionista, intorno alle 12.15 di ieri, una squadra del distaccamento Vigili del Fuoco di Bagno di Romagna ed il personale Saf-Speleo alpino fluviale del comando Vigili del Fuoco di Forlì, assieme al Soccorso Alpino. L'uomo era rimasto ferito nella caduta, avvenuta in una zona impervia ed è stato soccorso tramite le coordinate Gps fornite alla sala operativa Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno recuperato il l'escursionista, immobilizzato su una barella a seguito dei diversi traumi subiti. Condotto in una zona sicura e valutate le condizione da parte del personale medico, l'escursionista è stato issato con il verricello sull'elicottero dei Vigili del Fuoco insieme al medico del 118 e trasportato alla piazzola di atterraggio di Capaccio, a Santa Sofia per essere affidato al personale di Romagna Soccorso.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: