Canapa illegale nel negozio: denunciato titolare nel riminese

Maxi-sequestro e denuncia per i titolari di un negozio nel riminese, specializzato nella vendita di prodotti a base di canapa, non conformi alle nuove normative italiane. L’intervento, svolto lo scorso giovedì dalla Squadra Mobile, ha consentito di rinvenire all’interno del locale circa 1.000 bustine di infiorescenze di canapa, 241 boccettine di oli derivati dalla pianta e una cinquantina di fiale di liquidi per sigarette elettroniche a base di canapa. Al termine del controllo sono stati sequestrati complessivamente circa 5,5 chilogrammi di sostanza e quasi 3 litri di liquidi derivati.

La vendita di infiorescenze di canapa, indipendentemente dal contenuto di principio attivo e dei relativi estratti, resine e oli, è ora vietata in base al Decreto Legge 48/2025, convertito in Legge 80/2025, che ha rafforzato le norme per il contrasto alla commercializzazione illecita di tali prodotti. Per questo motivo, titolare e gestore dell’esercizio sono stati denunciati in stato di libertà e sono ora in corso ulteriori accertamenti su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.









