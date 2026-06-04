Cancellato l'affresco che somigliava a Giorgia Meloni, il parroco: "Era troppo divisivo"

A Roma è una delle chiese rimbalzate agli onori delle cronache per un dipinto che il parroco ha definito “divisivo”: vediamo cosa ci ha raccontato. “Oltre la Soglia” è l'iniziativa promossa dalla Diocesi di Roma, per creare un sistema integrato tra alcune delle più importanti chiese romane, allo scopo di coniugare arte, spiritualità, cultura e inclusione. Interessata anche la Basilica di San Lorenzo in Lucina, a pochi passi da Montecitorio, nel rione Colonna, famosa poiché fondata sui resti di una domus romana, per il suo campanile romanico tra i meglio conservati nel centro di Roma, ma anche per il crocifisso di Guido Reni. Da inizio anno ha avuto anche un altro motivo per salire agli onori delle cronache: nei lavori di restauro, all'interno di una cappella col busto marmoreo di re Umberto II di Savoia, è apparso un volto somigliante, a dir poco, a quello della presidente del Consiglio Giorgia Meloni: il restauratore è il sacrestano Bruno Valentinetti, che poteva disegnare quello che voleva, è la spiegazione data ai giornalisti della stampa estera, in visita alla basilica, anche la testa di un cane. Spiega il parroco. E il volto ora è stato sostituito, con uno più anonimo, o meno divisivo, come sostiene monsignor Michieletti, anche se qualcuno ha voluto vederci una somiglianza con Marina Berlusconi.

Nel video l'intervista a Daniele Michieletti, parroco San Lorenzo in Lucina







