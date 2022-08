VERSO LE ELEZIONI Candidature Pd: Letta capolista alla camera in Lombardia e Veneto

Con 3 voti contrari e 5 astenuti, la Direzione nazionale del Pd ha approvato ieri sera le liste per le candidature in vista delle prossime elezioni. Il segretario Enrico Letta sarà candidato come capolista alla Camera in Lombardia e Veneto, mentre Carlo Cottarelli sarà capolista al Senato a Milano. Il microbiologo Andrea Crisanti sarà candidato capolista in Europa.

La senatrice Monica Cirinnà, uscendo dalla direzione del Pd, ha annunciato che "La mia avventura parlamentare finisce qui". "Domani comunicherò la mia non accettazione della candidatura - ha spiegato - Mi hanno proposto un collegio elettorale perdente in due sondaggi, sono territori inidonei ai miei temi e con un forte radicamento della destra. Evidentemente per il Pd si può andare in Parlamento senza di me, è una scelta legittima. Resto nel partito, sono una donna di sinistra ma per fortuna ho altri lavori". Cirinnà ha poi indicato che "non ho votato queste liste ma credo che anche altri rinunceranno".

