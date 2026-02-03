Cane incastrato in un tubo, salvato dai Vigili del fuoco a Lunano

Momenti di apprensione nel primo pomeriggio di domenica in località Serra di Piastra, nel comune di Lunano, dove un cane è rimasto incastrato all’interno di una tubazione, impossibilitato a muoversi e a tornare indietro. L’allarme è scattato poco dopo le 15.30 e sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Macerata Feltria, chiamata a gestire un soccorso particolarmente complesso.

Le operazioni di recupero, rese difficili dallo spazio angusto, sono durate circa un’ora e hanno richiesto manovre precise e grande attenzione per evitare di ferire l’animale. Al termine dell’intervento, la cagnolina, di nome Emma, è stata estratta e riconsegnata al proprietario. Spaventata ma fortunatamente in buone condizioni.

Durante l’intervento erano presenti anche i Carabinieri Forestali, che, transitando nella zona, si sono fermati fino al termine delle operazioni garantendo supporto e vigilanza.







