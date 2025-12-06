TV LIVE ·
Cane randagio segnalato per aggressività: recuperato e portato in canile

6 dic 2025
Nella mattinata di ieri la polizia locale di Rimini è intervenuta dopo la segnalazione di un cane senza padrone che stazionava sulla pista ciclopedonale del fiume Marecchia, mostrando atteggiamenti aggressivi nei confronti di ciclisti e podisti. L’animale, già oggetto di un’ordinanza comunale datata marzo in seguito ad alcuni precedenti episodi di morsicatura, è stato sottoposto a prelievo e trasferito presso il canile municipale.

Secondo l’ordinanza, per poter tornare in possesso del cane il presunto proprietario avrebbe dovuto rispettare misure stringenti: confinamento in area privata opportunamente recintata, uso obbligatorio di museruola e guinzaglio durante ogni uscita su suolo pubblico.

L’intervento rientra nelle procedure previste in caso di animali vaganti che manifestino aggressività. Al momento, non risultano segnalazioni di richieste di riconoscimento del cane da parte di cittadini: se nessuno ne rivendicherà la proprietà, l’animale resterà in custodia e potrà essere affidato per l’adozione oppure gestito come “randagio a rischio”, in accordo con le normative vigenti sulla tutela della pubblica incolumità.




