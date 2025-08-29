Cane ucciso da un lupo nel giardino di casa, davanti agli occhi della padrona: paura a Vergiano

L’incubo lupi torna a scuotere la collina riminese. Come racconta la stampa locale, nella mattina di ieri, a Vergiano, una cagnolina di 9 anni, Mya, è stata azzannata e uccisa da un lupo nei pressi di via Santa Cristina.
La proprietaria, rientrata verso le 5.45 da una passeggiata con i suoi quattro cani, aveva lasciato liberi gli animali nel giardino di casa. Pochi istanti dopo, non vedendo rientrare Mya, è uscita a cercarla, trovandosi davanti a una scena drammatica: un lupo che stringeva tra le fauci la cagnolina ormai senza vita.
L’episodio si aggiunge a una serie di attacchi che nelle ultime settimane hanno portato alla morte di altri cani nella zona.