Cane ucciso da un lupo nel giardino di casa, davanti agli occhi della padrona: paura a Vergiano

A farne le spese la cagnolina Mya, 9 anni, rientrata da una passeggiata

29 ago 2025
Immagine di repertorio

L’incubo lupi torna a scuotere la collina riminese. Come racconta la stampa locale, nella mattina di ieri, a Vergiano, una cagnolina di 9 anni, Mya, è stata azzannata e uccisa da un lupo nei pressi di via Santa Cristina.

La proprietaria, rientrata verso le 5.45 da una passeggiata con i suoi quattro cani, aveva lasciato liberi gli animali nel giardino di casa. Pochi istanti dopo, non vedendo rientrare Mya, è uscita a cercarla, trovandosi davanti a una scena drammatica: un lupo che stringeva tra le fauci la cagnolina ormai senza vita.

L’episodio si aggiunge a una serie di attacchi che nelle ultime settimane hanno portato alla morte di altri cani nella zona. 




