Cani uccisi dai lupi, la testimonianza: “È successo tutto in pochi istanti, bisogna intervenire”

È successo tutto in pochi istanti: all'improvviso un lupo entra nel giardino di una casa, in via Santa Cristina, azzanna Birra – un piccolo esemplare di Jack Russel – e la porta via, come testimoniano le immagini del circuito di sicurezza. Sono scioccati i proprietari della cagnolina uccisa da un lupo la sera del 15 agosto poco oltre il confine di San Marino. L'ennesimo episodio di animale domestico sbranato da lupi sempre più vicini ai centri abitati e ai luoghi antropizzati.

"Eravamo in casa - racconta Ilaria Chiarabini, proprietaria della cagnolina uccisa - e stavamo sistemando dopo aver cenato. Mio marito è uscito con lei, le tirava la pallina: un gioco che facevamo spesso. A un certo punto il cane ha smesso di riportarla. Mio marito ha riportato in casa le chiavi della macchina. Il tempo di appoggiarle e abbiamo sentito lei che abbaiava forte. Siamo andati lì e c'era la pallina a terra. Birra non c'era più. Abbiamo poi guardato le telecamere dell'antifurto, che registrano continuamente, e abbiamo visto il lupo che passava all'interno del giardino". In un altro filmato si vede l'animale tornare indietro "con la cagnolina tra le fauci. Io - sottolinea Ilaria - non l'ho voluto vedere quel video".

Tra gli abitanti allarme e preoccupazione. A inizio mese, a Cerasolo, a pochi km di distanza dall'ultimo fatto, un anziano agricoltore ha raccontato di essere stato attaccato dai lupi dopo essere intervenuto per difendere i suoi animali.

Anche "il nostro cane è stato portato via dai lupi circa tre settimane fa - dice Giacomo Bianchi, che abita in zona -. Ero sotto il portico di casa e avevo appena addormentato la bambina. Mi ero appisolato anch'io. Mi sono svegliato con i loro rumori e ho capito che l'avevano preso. Ho provato a corrergli dietro, ma non c'è stato nulla da fare". Negli ultimi anni, spiega, "decine" i fatti simili. "Siamo alle porte di Rimini - sottolinea Giacomo - e non va bene". "Abbiamo le reti e i cancelli - aggiunge Ilaria Chiarabini - ma non sono bastati. Siamo molto preoccupati per i bambini e per tutti. Non siamo tranquilli neanche nell'avere persone in casa o ospiti. Bisogna intervenire".

Nel servizio le testimonianze di Ilaria Chiarabini, proprietaria della cagnolina uccisa da un lupo, e di Giacomo Bianchi












