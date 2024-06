Cannabis legale, incursione della candidata Soldo contro il ministro Matteo Salvini alla Stampa Estera

L'incursione in Stampa Estera

Nel corso della conferenza stampa organizzata dalla Stampa Estera, il ministro dei Trasporti e Infrastrutture Matteo Salvini stava rispondendo alle domande dei giornalisti stranieri ed italiani, quando nella sala principale di Palazzo Grazioli è entrata, vasetto di cannabis alla mano, la candidata al Parlamento Europeo Antonella Soldo, già membro del Consiglio generale dell’Associazione Luca Coscioni, nonché coordinatrice dell’Associazione Meglio Legale, realtà impegnata per la legalizzazione della cannabis e la decriminalizzazione delle altre sostanze. Salvini le ha replicato "Fai l'amore, non farti le canne", ribadendo il suo no convinto allo "Stato spacciatore".