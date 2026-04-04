FORLI Cannabis “per fede”: assolti due monaci induisti, la svolta in appello L’indagine era partita dalla segnalazione di un escursionista, attirato dall’odore delle piante nella casa ottocentesca isolata tra le montagne. La difesa ha sostenuto che l’uso della cannabis fosse legato al culto del dio Shiva

Cannabis “per fede”: assolti due monaci induisti, la svolta in appello.

Coltivavano cannabis in un eremo isolato dell’Appennino, sostenendo che fosse parte integrante della loro pratica religiosa. Dopo una condanna in primo grado, due monaci induisti sono stati assolti dalla Corte d’Appello di Bologna, che ha ribaltato la sentenza stabilendo che “il fatto non sussiste”. Si chiude così una vicenda giudiziaria iniziata nel 2022 e che aveva portato, nel gennaio 2023, a una condanna per coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti: cinque mesi e dieci giorni di reclusione e una multa per entrambi.

Una decisione che la difesa ha impugnato, puntando sul diritto alla libertà religiosa. Al centro del caso, la vita dei due imputati, italiani e appartenenti al movimento Hare Krishna, che avevano scelto un’esistenza in isolamento in una casa ottocentesca tra Premilcuore e Rocca San Casciano. Qui coltivavano alcune piante di marijuana all’aperto, senza sistemi sofisticati né tentativi di occultamento.

L’indagine era partita dalla segnalazione di un escursionista, attirato dall’odore della cannabis. I carabinieri, intervenuti sul posto, avevano trovato 32 piante, circa 48 grammi di marijuana e una piccola quantità di hashish. Nessun elemento, però, faceva pensare a un’attività di spaccio: i due erano incensurati, senza legami con ambienti criminali e conducevano una vita semplice, sostenuta anche da aiuti familiari. La difesa ha sostenuto che l’uso della cannabis fosse legato al culto del dio Shiva, pratica supportata anche dalla presenza di un altare votivo nell’abitazione. Una linea che i giudici di secondo grado hanno accolto, riconoscendo la specificità del contesto e l’assenza di finalità illecite.





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