“Cantiere Aperto” il nuovo albero di Natale di Coriano

Coriano ha acceso l’albero 2019. "Siamo soddisfatti della creatività messa in pratica dai volontari della Pro Loco Coriano e dei ragazzi di Festa per far Festa", ha detto il sindaco Domenica Spinelli. E' stato battezzato “Cantiere Aperto” e inaugurato con tanto di elmetto dal primo cittadino, una sorpresa goliardica molto gradita. “A Coriano siamo un cantiere aperto, sia per le idee che per i lavori in corso al momento sulla piazza Don Minzoni" ha concluso. 'Da 3 anni a questa parte l’albero di Natale a Coriano è un albero “green”', ha spiegato l'assessore Anna Pazzagli : allestito con materiale riciclato e di recupero dai volontari della Pro Loco. Grazie alla loro creatività e originalità, l’albero diventa oltre che il simbolo del Natale anche il simbolo del risparmio".



