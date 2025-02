Caos concessioni balneari in Emilia-Romagna: ancora incertezza dopo la sentenza del Tar

"La sentenza del Tar della Liguria conferma un quadro di assoluta incertezza. Il governo, tra promesse mancate e norme inadeguate, lascia il settore balneare nel caos e nell'insicurezza" – dichiara Roberta Frisoni, assessora al Turismo dell'Emilia-Romagna, in merito alla decisione che ha dichiarato illegittima la proroga delle concessioni balneari al 2027.

Frisoni sottolinea la necessità di un sistema turistico con regole chiare, affinché enti locali e operatori possano operare in un quadro giuridico definito e avere il tempo necessario per organizzare le gare pubbliche.

"Ad oggi – evidenzia l'assessora – non vi è alcuna notizia del decreto attuativo che il governo Meloni, nella legge approvata a novembre, aveva annunciato per marzo. I Comuni devono avviare le gare, ma senza il decreto rischiano nuovi contenziosi. È fondamentale garantire loro il tempo necessario per strutturare le procedure, seguendo il percorso delineato dalla legge nazionale, senza automatismi forzati."