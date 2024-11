SCIOPERO TRASPORTI Caos trasporti: chiuse tutte le metro a Roma, stop anche a Milano, Torino e Napoli. Disagi a Bologna Mit in una nota: "Il ministro Matteo Salvini non consentirà più a minoranze irresponsabili di boicottare l'Italia"

Metro tutte ferme e riduzioni dei bus a Roma. A Milano tre linee della metropolitana chiuse sull'intero percorso, una off limits solo in parte e pochi bus, tram e filobus in circolazione. A Napoli blocco totale per i treni Eav, per le funicolari, tram e bus e per la linea 1 della metro che ha sospeso il servizio alle ore 9.30.

È ferma dalle 9 la metropolitana di Torino per l'adesione del personale dell'azienda del trasporto pubblico locale torinese Gtt allo sciopero nazionale di 24 ore. E' questo lo scenario nelle grandi città dello sciopero nazionale dei trasporto pubblico locale di 24 ore partito questa mattina alle 5.30.

Disagi a Bologna per lo sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale proclamato da Cgil, Cisl, Uil, Faisa, Ugla, senza rispetto delle fasce di garanzia e traffico più congestionato nelle zone in cui gravano i molti cantieri in città. Da inizio servizio fino alle 8.30 è stato garantito il 30% dei servizi bus di Tper a Bologna (e Ferrara). I pochi mezzi in circolazione hanno viaggiato molto pieni. Poco meno di un terzo dei bus riprenderà a circolare nel pomeriggio dalle 16.30 alle 19.30. Vengono effettuati i servizi minimi privilegiando i collegamenti con le stazioni ferroviarie e servizi di particolare rilevanza sociali.

"Il diritto allo sciopero è sacrosanto, ma è inaccettabile proclamare una mobilitazione selvaggia e senza tutele per chi ha bisogno di muoversi, di curarsi, studiare o lavorare. Troppi italiani, oggi, sono in difficoltà perché la sconcertante Cgil inneggia alla rivolta sociale guardacaso di venerdì". Così fonti del Mit in una nota. "Il ministro Matteo Salvini non consentirà più a minoranze irresponsabili di boicottare l'Italia".



