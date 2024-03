2026 Capitale della cultura 2026: in mattinata l'annuncio Rimini con gli occhi puntati sul Ministero del turismo a Roma

Capitale della cultura 2026: in mattinata l'annuncio.

Sarà annunciata questa mattina al Ministero della Cultura a Roma la città italiana della cultura per il 2026. Rimini in trepidante attesa per la proclamazione dopo che ha presentato la sua candidatura lo scorso 5 marzo. "Vieni oltre" lo slogan scelto un modo di dire tipicamente romagnolo, ma che vuole anche sottolineare la capacità di guardare avanti, e insieme.

La Romagna si è infatti presentata unita, e a sostegno della candidatura, coi sindaci di Ravenna, Faenza, Lugo e gli assessori di Cesena e Forlì. Anche il Meeting per l'Amicizia tra i popoli, con Emmanuele Forlani, direttore della Fondazione, ha sottolineato il legame indissolubile, che dura ormai da 45 anni, con Rimini.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: