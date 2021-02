Capitale della Cultura Italiana 2024: Rimini lancia la candidatura

La presentazione

Di certo non casuale la scelta della location per questa conferenza stampa: il Teatro Galli, icona della rinascita culturale della città. L'obiettivo a cui si punta, allora, sarebbe l'ideale perfezionamento di un percorso iniziato ormai da anni. “Ci siamo tolti il complesso di non poter neanche ambire a diventare una città d'arte”, ha dichiarato – fiducioso - il Sindaco Gnassi. La posta in palio è alta; con il riconoscimento di Capitale Italiana della Cultura, infatti, è garantito un sostegno alle capacità progettuali delle città cui il Consiglio dei Ministri attribuisce il titolo. La candidatura coinvolge l'intero territorio della Provincia, ha sottolineato il Sindaco di Santarcangelo Alice Parma; e soprattutto ha il pieno appoggio dell'Emilia-Romagna, come rimarcato dall'Assessore regionale Felicori. A moderare la conferenza stampa il giornalista RAI Giorgio Tonelli; da lui l'intuizione della candidatura. Il Vescovo Lambiasi ha ricordato il “capitale di umanità e umanesimo” della città. Ad intervenire anche vincitori del Sigismondo d'Oro, rappresentanti dell'associazionismo. Tutti d'accordo, del resto, sul fatto che sia necessaria una mobilitazione corale. Non resta ora che attendere l'uscita del bando ministeriale, con le linee guida per il conferimento del titolo. Dopo la manifestazione di interesse, Rimini - insieme alle altre candidate - dovrà presentare un dossier, valutato da una giuria che selezionerà i 10 migliori progetti. La scelta definitiva al termine di una serie di audizioni pubbliche.









Nel servizio le interviste ad Andrea Gnassi (Sindaco Rimini), Mauro Felicori (Assessore alla Cultura Regione E.R.) e Giorgio Tonelli (Giornalista RAI)