Capitaneria di porto salva bagnante sorpreso in mare dal nubifragio

La Guardia Costiera di Rimini è intervenuta questa mattina per soccorrere un uomo che si è fatto sorprendere il mare dal nubifragio. La sala operativa della Capitaneria di Porto è stata allertata dal salvataggio del Bagno 26 di Rimini che segnalava l'uomo aggrappato alle briccole interne all’area interdetta alla balneazione per i lavori delle vasche di laminazione AUSA. Intervenuti sul posto con una motovedetta, i militari lo hanno tratto in salvo e allertato il personale del 118: l'uomo infatti era visibilmente spaventato e in stato di ipotermia.

La Capitaneria di Porto di Rimini ribadisce l’importanza di seguire le regole basilari per garantire la sicurezza in mare: prima di uscire informarsi sempre sulle condizioni meteomarine e immergersi sempre in compagnia o avvisare della propria uscita in mare.