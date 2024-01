Capodanno: a Napoli morta una donna per un proiettile vagante. Ad una festa deputato FdI ferisce un uomo

Una donna è morta a Napoli ed un'altra è rimasta gravemente ferita, dopo essere state colpite da proiettili vaganti durante i festeggiamenti per il Capodanno. La vittima aveva 45 anni ed è stata colpita alla testa mentre si trovava a casa, ad Afragola. Il numero totale in Italia dei feriti per i festeggiamenti - secondo i dati del Dipartimento di pubblica sicurezza - è di 274, di cui 12 dovuti all'uso di armi da fuoco. I ricoverati sono stati 49. I dati evidenziano un aumento rispetto allo scorso anno in cui ci furono 180 feriti. Sono stati 64 i minori che hanno riportato lesioni, rispetto ai 50 dello scorso anno.

La procura di Biella sta svolgendo gli accertamenti, anche su quanto avvenuto ad una festa, presente il sottosegretario Andrea Delmastro, nel corso della quella un colpo sarebbe accidente partito dalla pistola in un parlamentare di Fratelli d'Italia, ferendo un 31enne.