2024 Capodanno a Rimini: dal concertone in Piazzale Fellini ai Musei aperti Protagonista del Capodanno più lungo del mondo Biagio Antonacci. Riviera tutta esaurita nelle prenotazioni alberghiere

L'euforia dell'ultimo dell'anno contagia tutta la Romagna: borghi e città d'arte protagonisti di una grande festa collettiva che si estende dal mare all'appennino tra concerti nelle piazze, dj set, rassegne culturali ed aperture straordinarie dei musei.

Biagio Antonacci sarà il protagonista del Capodanno più lungo del mondo, la ricca rassegna di appuntamenti e iniziative in programma a Rimini. L'evento clou sarà appunto il concertone in piazzale Fellini. In Centro Storico eventi unici diffusi nei luoghi identitari della città trasformati in palcoscenici per appuntamenti come l'Incendio in Piazza Malatesta: più di mille gli effetti luminosi creati per far risplendere in tutta la sua bellezza il castello rinascimentale.

Riviera da tutto esaurito anche nelle prenotazioni alberghiere con un trend migliore del periodo pre-covid. Il 90% dei turisti arriva dall'Italia e soltanto il 10% soggiorna per una notte: il 70% delle prenotazioni vanno dalle 2 alle 3 notti e il 20% sceglie di fermarsi per più di 4 giorni. Capodanno non solo di musica ma anche all'insegna della cultura con aperture serali straordinarie e musei ad ingresso gratuito dalle 21:00 a Palazzo Fulgor, Teatro Galli, Domus e Museo della Città.

