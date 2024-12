Capodanno: cenone da 97 euro a famiglia, la maggioranza festeggerà in casa Coldiretti-Ixè: la tradizione domina sulle tavole: lenticchie, zampone e spumante protagonisti. Differenze di spesa tra Nord e Sud e tra generazioni.

Capodanno: cenone da 97 euro a famiglia, la maggioranza festeggerà in casa.

Per il cenone di Capodanno, le famiglie italiane spenderanno in media 97 euro, con la maggioranza (51%) che festeggerà a casa, accogliendo in media 7 persone a tavola. Il 28% si recherà da parenti o amici, il 19% opterà per ristoranti, agriturismi e pizzerie, mentre solo il 2% deciderà all'ultimo momento.

È quanto emerge dall'indagine Coldiretti/Ixè. Sulle tavole degli italiani prevarranno i piatti della tradizione: le lenticchie saranno protagoniste per l’83% delle famiglie, seguite da zampone e cotechino (74%) e uva (52%). Immancabile il pesce, con una vasta gamma che va dalle alici e vongole fino a sogliole, triglie, anguilla e capitone. Anche la frutta locale si conferma preferita rispetto a quella esotica, con una percentuale dell’88% contro il 34%. Per il brindisi, lo spumante si attesta come la scelta principale per l’83% degli italiani. La spesa per il cenone varierà sensibilmente:



Il 31% delle famiglie riuscirà a contenere il costo entro 50 euro,

Il 27% spenderà tra 50 e 100 euro, Il 21% fino a 150 euro, Il 9% arriverà fino a 200 euro, Il 5% supererà i 300 euro. Un ulteriore 5% non ha voluto fornire indicazioni.

Differenze territoriali e generazionali

Le spese variano anche a livello territoriale: al Sud la spesa media prevista è di 112 euro, seguita dal Centro con 104 euro, le Isole con 100 euro, fino agli 86 euro del Nord-Ovest e agli 84 euro del Nord-Est. Il divario emerge anche a livello generazionale: i giovani tra i 18 e i 34 anni prevedono di spendere in media 111 euro, quasi il doppio rispetto agli over 64, la cui spesa si attesta intorno ai 70 euro. L’indagine di Coldiretti/Ixè conferma la centralità del cenone di Capodanno nella cultura italiana, che resiste nonostante le diverse disponibilità economiche e il mutare delle abitudini.

