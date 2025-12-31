Capodanno di sangue a Villa Verucchio, dopo un anno resta il nodo delle donazioni

A un anno dal “Capodanno di sangue” di Villa Verucchio, la vicenda giudiziaria legata al luogotenente dei carabinieri Luciano Masini si è conclusa con l’archiviazione: fu lui a bloccare e uccidere con 12 colpi di pistola il 23enne egiziano Muhammad Sitta, che la notte di Capodanno accoltellò quattro persone. La decisione, lo scorso ottobre, è stata assunta dalla gip di Rimini Raffaella Ceccarelli accogliendo la richiesta della Procura, secondo cui il militare agì “senza possibilità di scelta” in una situazione concitata.

Resta però aperta un’altra ferita: quella delle vittime e dei loro familiari, oggi al centro delle polemiche per la raccolta fondi lanciata all’indomani dell’aggressione dall’associazione Vivilla Aps. La mobilitazione aveva raccolto circa 50mila euro, destinati nelle intenzioni sia a sostenere eventuali spese legali di Masini sia ad aiutare i feriti: due ragazzi di Villa Verucchio (oggi 19enni) e una coppia di coniugi romani in vacanza.

A sollevare pubblicamente la questione è Stefania Montebelli, madre di Diego, uno dei giovani accoltellati. In un messaggio riferisce che diverse persone che avevano donato stanno contattando la famiglia “esterrefatte” perché apprendono dai giornali che le somme non sarebbero state ancora devolute alle vittime. Montebelli ricorda anche un evento pubblico del 12 gennaio scorso, in cui si parlò della consegna di 5mila euro a ciascun ferito, e denuncia l’assenza di ulteriori contatti dopo la comunicazione dell’Iban.

Interpellata, Vivilla Aps ha spiegato a Il Resto del Carlino che sono “ancora in corso valutazioni” e che la decisione verrà comunicata con una nota congiunta con Masini. Ma i familiari chiedono trasparenza sui tempi e sulle modalità: “Agiremo nelle sedi opportune”, annuncia Montebelli, rivendicando il valore del gesto generoso dei donatori e il diritto delle vittime a non essere dimenticate.







