Capodanno, i tre riti portafortuna più frequenti

Tutti sono pronti per accogliere un nuovo anno, il 2022. Per ragazzi e ragazze, questo è un giorno di divertimento, eccitazione, festa e ritrovo. Le restrizioni per il contenimento del Covid-19 ci impongono delle limitazioni, ma si possono comunque adottare degli accorgimenti per non rinunciare a un'atmosfera festosa. Per il look di Capodanno, domina il velluto. Qui i dettagli per passare con stile l'ingresso nel nuovo anno. Non va dimenticato che qualsiasi look è incompleto senza un'acconciatura adeguata, che fa risaltare ogni tipo di outfit. Se si vuole un restyling in occasione del nuovo anno, si può puntare a un nuovo taglio di capelli. Chi ha i capelli lunghi ha molta più scelta nel cambio di acconciatura, ma anche con i capelli corti è possibile cambiare aspetto con lo styling.









Una vecchia credenza dice che il modo in cui si trascorre il primo giorno dell'anno sarà lo stesso per tutto l'anno. In tanti quindi scelgono come godersi il primo gennaio con un pizzico di scaramanzia. Gli italiani (e non solo) sono noti per essere piuttosto superstiziosi. La notte di San Silvestro offre l'occasione per eseguire alcuni riti tradizionali che hanno lo scopo di portare fortuna. Sono cose che si fanno più per gioco che per convinzione. Un po' come leggere l'oroscopo, la frase più comune di chi lo segue è: "Non ci credo, ma lo leggo". Ecco i tre rituali portafortuna più frequenti che annualmente divertono milioni di persone:

1) Mangiare lenticchie e uva a mezzanotte porta la buona sorte. L'usanza ha origini diverse. Secondo alcuni, questi legumi simboleggiano la longevità perché si conservano a lungo. Per altri le lenticchie sono un simbolo di prosperità perché ricordano antiche monete d'oro. Alcuni mangiano 12 uvette passite, una per ogni mese del nuovo anno, per avere benefici insperati. Alcune coppie, invece, condividono una melagrana la notte di Capodanno, perché questo frutto simboleggia lealtà e fertilità.



2) Alla vigilia di Capodanno molti indossano biancheria intima rossa, perché dovrebbe respingere la negatività e aiutare nel raggiungimento di felicità e amore. Come sia nata questa tradizione non è chiaro, ma alcuni ritengono che risalga agli antichi romani. Infatti usavano abiti rossi per respingere la guerra e il sangue. Questo indumento, la tradizione dice che per funzionare deve essere nuovo e un regalo di qualcun altro.

3) Una delle usanze più antiche in Italia è quella di osservare la prima persona che si incontra per strada a Capodanno. Se si tratta di una persona anziana o di un gobbo, si dice che il nuovo anno sarà ricco di grandi sorprese. Se incontri un bambino, un prete o un dottore, secondo la tradizione potrebbe esserci un po' di sfortuna dietro l'angolo.