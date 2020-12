EMERGENZA SANITARIA Capodanno, il Viminale predispone i controlli per evitare riunioni e feste private Torna a salire il numero delle vittime: 659, oltre 200 più di ieri. 90 in Emilia Romagna, 4 a Rimini

Crolla il movimento turistico in Italia: i dati Istat parlano di un calo del 68,6% di presenze dall'estero nei primi tre trimestri 2020. Per le grandi città d'arte la caduta è del 73,2%. Intanto il Viminale dispone controlli mirati per Capodanno, compresi quelli dovuti a segnalazioni di riunioni in luoghi non autorizzati, feste private, in ville o Bed&Breakfast affittati per l'occasione. Causa maltempo, l'arrivo delle scorte di 470mila dosi del vaccino Pfizer è previsto su sei aerei. Secondo l'Ema è “improbabile” che a gennaio arrivi il via libera al vaccino AstraZeneca/Oxford. E se il Comitato di Bioetica invoca cautela sull'ipotesi dell'obbligo vaccinale, nonostante solo 2 operatori su 10 nelle 85 Rsa di Pavia sia disposto a farsi vaccinare contro il Covid, la ministra dei Trasporti De Micheli non esclude che il governo possa optare per l'obbligatorietà, ma solo al termine di una chiara campagna di informazione.

Risalgono a quasi 130mila i tamponi in Italia, e l'incremento sui casi totali è 11.212. Sempre in calo, sia pure lieve, di terapie intensive (2.549, -16), mentre sono 270 in meno i ricoveri per Covid (23.662 totali). Tornano a salire però le vittime, 659 (73.029), oltre 200 più di ieri. In Emilia Romagna su oltre 19mila tamponi sono 894 i nuovi positivi, per una percentuale che scende al 4,6%. Praticamente stabili i pazienti di terapia intensiva (221, +1), calano di 43 gli altri ricoverati per Covid (2.598). Anche in Regione si impenna il numero delle vittime, 90 da ieri, 4 a Rimini, (due donne di 61 e 99 anni e due uomini di 58 e 85 anni), dove i casi in più sono 89 (49 sintomatici). Nelle Marche 194 i nuovi casi a Pesaro Urbino. E mentre negli Stati Uniti il presidente eletto Joe Biden lancia un monito all'amministrazione Trump per i ritardi sul fronte della distribuzione dei vaccini, in Europa fa discutere l'ordine di 30 milioni di dosi da parte della Germania alla BionTech in via bilaterale, ossia al di fuori del contratto siglato con l'Ue. Proprio in Germania si è scoperto che la “variante inglese” del virus era presente già da novembre. La presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen annuncia comunque l'acquisto di ulteriori 100 milioni di dosi di vaccino Pfizer Biontech, per un totale di 300 milioni: “Ed altri vaccini seguiranno”, conclude su Twitter.



