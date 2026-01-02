Capodanno in Romagna, bilancio positivo: oltre 250 eventi e 62 Comuni coinvolti

Il Capodanno in Romagna si chiude con un bilancio positivo, restituendo l’immagine di un territorio capace di fare sistema e di proporre un’offerta ampia, continua e riconoscibile. A tracciarne il consuntivo è Visit Romagna, che sottolinea come l’edizione appena conclusa abbia rappresentato un modello efficace di promozione turistica anche fuori stagione.

“Il Capodanno in Romagna archivia un’edizione di grande successo”, ha commentato il presidente Jamil Sadegholvaad, evidenziando come il 2026 si apra con prospettive interessanti per il sistema turistico regionale. Al centro della programmazione, il format Capodanni di Romagna, ideato da Claudio Cecchetto, che ha fatto da contenitore a un vero e proprio evento diffuso: 62 Comuni coinvolti e oltre 250 appuntamenti coordinati da una regia unitaria, arricchiti da iniziative locali capaci di dialogare tra loro.

Il momento culminante è stato la notte del 31 dicembre, con oltre 20 concerti nelle principali piazze, affiancati da dj set, spettacoli musicali, feste tematiche e tradizionali show pirotecnici. Un’offerta variegata, pensata per pubblici diversi, dai giovani alle famiglie, dai residenti ai turisti arrivati appositamente per le festività.

Le città della costa hanno trasformato piazze e lungomari in grandi palcoscenici a cielo aperto, mentre accanto alla musica ha trovato spazio anche un ricco programma culturale, con aperture straordinarie di musei, mostre e luoghi d’arte. Iniziative che hanno contribuito ad allungare i tempi di permanenza e a distribuire i flussi nell’arco della giornata, con ricadute positive anche sul sistema ricettivo.

“Il bilancio complessivo è nettamente positivo, non solo per i numeri ma per la qualità della proposta”, ha concluso Sadegholvaad, sottolineando come questo modello rafforzi l’immagine della Romagna come destinazione viva tutto l’anno. Gli eventi proseguiranno fino all’Epifania, mantenendo alto il clima di festa.







