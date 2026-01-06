CRONACA Capotreno ucciso a coltellate a Bologna, identificato l'aggressore

Un capotreno di Trenitalia, Alessandro Ambrosio, 34 anni, è stato trovato morto nel tardo pomeriggio di lunedì nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della Stazione di Bologna Centrale. L’uomo sarebbe stato ucciso con un fendente all’addome.

L’episodio è avvenuto poco prima delle 19 in un’area non accessibile ai viaggiatori, utilizzata come parcheggio riservato ai dipendenti della stazione, in viale Pietramellara. Secondo quanto ricostruito finora, il capotreno, impiegato sui treni a media e lunga percorrenza, non era in servizio e si stava dirigendo verso la propria auto.

A trovare il corpo a terra è stato un dipendente di Italo, che ha immediatamente allertato la Polizia ferroviaria, intervenuta per prima. Sul posto sono poi arrivati la Squadra Mobile, la Polizia Scientifica e il medico legale, coordinati dal pubblico ministero Michele Martorelli. Gli investigatori hanno acquisito e stanno analizzando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area.

Le indagini hanno consentito, nel giro di poche ore, di identificare il presunto aggressore. Si tratta di un cittadino croato di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine e alla Polizia Ferroviaria per precedenti legati al porto di armi da taglio. L’uomo, secondo quanto emerso, sarebbe senza fissa dimora e privo di legami stabili sul territorio italiano.

Grazie ai sistemi di videosorveglianza della stazione, gli inquirenti avrebbero ricostruito l’arrivo della vittima e il pedinamento da parte del presunto aggressore per un lasso di tempo significativo e apparentemente senza motivo. Le ricerche del 36enne, identificato in passato in diversi contesti ferroviari del Nord Italia, sono tuttora in corso.

Sulla vicenda è intervenuto il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, che ha espresso profondo cordoglio e solidarietà alla famiglia della vittima e ai colleghi, confermando l’impegno per il rafforzamento della sicurezza nelle stazioni e sui treni. Cordoglio e vicinanza anche dal sindaco di Bologna Matteo Lepore, che ha definito l’accaduto “un atto gravissimo” e ha assicurato la massima collaborazione dell’amministrazione comunale alle autorità inquirenti.

