REFERENDUM Cappato: "Sull'eutanasia non sono ottimista", oggi in esame Cannabis e altri quesiti

Cappato: "Sull'eutanasia non sono ottimista", oggi in esame Cannabis e altri quesiti.

La Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile il quesito che propone di depenalizzare l'omicidio del consenziente. Il Comitato per il no, ha dichiarato: "La decisione della Consulta sul Referendum sull'eutanasia permette ora di affrontare con maggiore equilibrio la discussione parlamentare sul cosiddetto testo Bazoli, che sostiene, a nostro avviso erroneamente, di dare attuazione alla sentenza n. 242/2019 della stessa Corte, e di farne emergere le incoerenze e il superamento dei confini da essa stabiliti".

Marco Cappato, il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, promotore del referendum sull'eutanasia, in collegamento su Radio Capital ha detto che non è ottimista sulla tematica in questione: "In due ore hanno liquidato la nostra iniziativa. Volevano sbrigarsela anche prima, bastava guardare le facce dei relatori per capirlo. Il giudice costituzionale Franco Modugno ha sbuffato indispettito tutto il tempo alle argomentazioni dei nostri avvocati. C'è insofferenza e ostilità contro di noi. Il giudice Amato è una personalità molto politica, e questa è una decisione politica. Se la corte dichiarasse inammissibile anche il quesito su cannabis, avrebbe spazzato via una stagione referendaria. Sono molto più preoccupato per la democrazia italiana che per l'eutanasia".

A proposito della Cannabis è attesa oggi la decisione della Corte Costituzionale sull'ammissibilità del testo del Referendum, insieme ad altri quesiti referendari: la Legge Severino, la custodia cautelare, la separazione delle carriere dei magistrati, i Consigli giudiziari, la responsabilità civile diretta dei magistrati e le elezioni del Consiglio Superiore di Magistratura.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: