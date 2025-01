CRONACA Carabiniere fuori servizio sventa furto e arresta ladro a Rimini Intercettato mentre rubava in auto, un 29enne con precedenti finisce in manette grazie all’intervento tempestivo del militare.

Un carabiniere della Compagnia di Rimini, libero dal servizio, ha sventato un furto e arrestato un uomo sorpreso a rubare nella sua auto. L’episodio è avvenuto mentre il militare stava accompagnando la figlia a scuola. Dopo aver lasciato la bambina, il carabiniere ha notato un uomo all’interno del proprio veicolo. Accortosi di essere stato scoperto, il ladro ha tentato una fuga precipitosa a piedi, ma è stato inseguito e bloccato dal carabiniere con il supporto delle pattuglie allertate dalla Centrale Operativa.

Il responsabile, un 29enne di origini marocchine con precedenti di polizia, è stato trovato in possesso degli effetti personali e del denaro appena sottratti dall’abitacolo. La refurtiva è stata immediatamente restituita al proprietario. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato per furto aggravato e, completate le formalità di rito, trasferito presso la Casa Circondariale di Rimini su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’arresto è stato convalidato dal Tribunale di Rimini, che ha fissato l’udienza per il prossimo marzo.

