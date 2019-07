Carabiniere ucciso a coltellate: trovato l'assassino e il suo complice

Ieri pomeriggio per l'omicidio del vicebrigadiere Mario Cercielllo Rega sono stati fermati due 19enni statunitensi, che si trovavano a Roma come turisti. Uno dei due ha confessato nella tarda serata di ieri di essere stato lui ad uccidere a coltellate il carabiniere. Secondo quanto ricostruito il presunto omicida ed il suo amico avevano rapinato un pusher a Trastevere per 'vendicarsi' della truffa subita dopo aver acquistato aspirina invece della cocaina. Erano in cerca di droga a Trastevere ma la sostanza acquistata era semplice aspirina: perciò hanno rubato la borsa del pusher nel tentativo di recuperare i soldi. Il pusher avrebbe poi chiamato il 112 per comunicare che era stato scippato e che si era accordato con i due americani per la restituzione della borsa. A questo punto, all'orario stabilito i due carabinieri, in borghese, si sono recati in via Pietro Cossa. Li' hanno incontrato i due ragazzi con i quali è scoppiata una violenta colluttazione durante la quale il vicebrigadiere è stato colpito con otto coltellate risultate poi fatali.

I due sono stati sottoposti a fermo di indiziato di delitto per tentata estorsione e omicidio aggravato in concorso. Ora si trovano a Regina Coeli a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Trovati nella stanza dell'albergo dove sono stati rintracciati i due ragazzi americani un coltello di notevoli dimensioni sporco di sangue, nascosto dietro a un pannello del soffitto, e i vestiti indossati durante l'aggressione.