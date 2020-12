CRONACA Carabinieri: 169 pattuglie a Rimini per vigilare sul rispetto delle normative

Carabinieri: 169 pattuglie a Rimini per vigilare sul rispetto delle normative.

Intensa l'attività dei Carabinieri di Rimini per vigilare sul rispetto delle normative. 942 le telefonate ricevute dal 112 durante l’arco delle ultime 72 ore ovvero tra l’inizio della vigilia di Natale e l’inizio di questa mattina di Santo Stefano, passando per la giornata di Natale. 169 le pattuglie impegnate in tutto il territorio per far fronte alle richieste. Numerosi gli interventi necessari per sedare delle liti in famiglia, circa una ventina, che hanno avuto un epilogo positivo grazie all'intervento dell'Arma.

Allo stesso tempo sono stati intensificati i controlli in territorio, che hanno riguardato 917 persone e 85 esercizi pubblici e/o attività commerciali. 9 le sanzioni effettuate per la violazione della normativa anti-covid. In corso invece approfondimenti su 27 autocertificazioni.



