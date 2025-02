Carabinieri arrestano 20enne per rapine, estorsione e furto ai danni di coetanei

I Carabinieri della Stazione di Riccione hanno arrestato un giovane tunisino di 20 anni, accusato di aver commesso due rapine, un'estorsione e un furto ai danni di coetanei. Durante l'estate, il giovane, noto per indossare una maglia del Milan e girare armato di un coltello, ha minacciato diverse vittime per rubare oggetti di valore come collane, soldi e capi di abbigliamento.

In un caso, ha costretto una vittima a consegnargli delle sneakers e il denaro, minacciandola di morte. Un altro tentativo di rapina è fallito grazie alla reazione della vittima e l'intervento di amici. Inoltre, il tunisino ha commesso un furto in un locale, rubando soldi e vestiti, e ha estorto un pantaloncino Gucci per restituire la refurtiva. Il giovane si trovava già in prigione a Bergamo per un'altra rapina.