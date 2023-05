Carabinieri: cambio al vertice del nucleo investigativo di Rimini

È il Maggiore Roland Peluso, 42 anni, il nuovo comandante del Nucleo Investigativo Provinciale Carabinieri di Rimini. Sostituisce il pari grado Antonio Bagnato, arriva da Bologna dove per tre anni è stato comandante della Sezione Investigazioni Scientifiche del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri. Alle sue dipendenze la Squadra Rilievi, con la quale si è occupato in prima persona di gravi reati quali omicidi - anche efferati - avvenuti in quel territorio, la squadra regionale degli Artificieri ed il Laboratorio Analisi Sostanze stupefacenti. Romano di nascita, ha condotto operazioni importanti, tra cui gli arresti di varie bande di presunti autori di rapine, lotta alla criminalità comune, ingenti sequestri di danaro e stupefacente, risoluzione di omicidi. Nonché diversi encomi per il salvataggio di una donna che voleva gettarsi da un tetto e la partecipazione attiva durante il terremoto delle Marche e del Lazio.