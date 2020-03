Carabinieri Cattolica arrestano spacciatore in pieno centro

I Carabinieri di Cattolica, nel corso del servizio di perlustrazione e controllo del territorio, nelle vie del centro cittadino, hanno tratto in arresto, per il reato di spaccio di sostanze stupefacenti, V.H., albanese classe ’95, domiciliato in un residence a Cattolica. Lo hanno sorpreso mentre cedeva dello stupefacente ad un giovane del luogo, che è riuscito a sottrarsi al controllo. Mentre lo spacciatore è stato perquisito sul posto ed è stato trovato in possesso di 5 dosi di cocaina, per un totale di 3 grammi. Nella sua abitazione hanno inoltre recuperato un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento dello stupefacente, oltre circa 1900,00 euro in banconote di vario taglio.