Carabinieri di Rimini, il bilancio del 2025: oltre 35mila chiamate al 112 e 373 arresti Dal controllo del territorio alla lotta alla criminalità, passando per prevenzione, scuole e contrasto alla violenza di genere: l'attività dell'Arma in provincia.

Il Comando Provinciale dei Carabinieri di Rimini ha tracciato un bilancio delle attività svolte nel corso del 2025 sul territorio provinciale, evidenziando un impegno costante sul fronte della sicurezza, della prevenzione e del contrasto alla criminalità.

L’azione dell’Arma si è sviluppata in stretta sinergia con Prefettura, Autorità giudiziaria e altre forze di polizia, puntando sulla polizia di prossimità e su una presenza capillare garantita dai tre Comandi Compagnia, articolati in una Tenenza e 18 Stazioni operative nei 27 comuni della provincia, con il supporto dei Reparti di specialità.

Nel corso dell’anno sono state gestite 35.011 chiamate al Numero Unico di Emergenza 112, dalle quali sono scaturiti 9.805 interventi. Complessivamente sono stati effettuati 50.006 servizi esterni, controllate oltre 65mila persone e quasi 45mila veicoli. Nel periodo estivo, caratterizzato da un forte afflusso turistico, il dispositivo è stato rafforzato con rinforzi nazionali e l’impiego di unità specializzate, comprese le Squadre di Intervento Operativo.

Sul fronte repressivo, l’attività coordinata con le Procure ha portato all’arresto di 373 persone e alla denuncia a piede libero di 2.667 soggetti. Rilevanti anche i risultati nella lotta allo spaccio di stupefacenti, con 51 arresti, oltre 460 chili di droga sequestrati e centinaia di segnalazioni amministrative. Complessivamente, i Carabinieri hanno proceduto per l’84% dei reati denunciati in provincia.

Accanto all’azione investigativa, forte l’impegno nella prevenzione: incontri in 50 istituti scolastici, campagne contro le truffe e iniziative a tutela delle fasce più deboli. Particolare attenzione è stata dedicata al contrasto alla violenza di genere, con sportelli dedicati, corsi di autodifesa e attività di sensibilizzazione.

