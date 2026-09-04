SICUREZZA Carabinieri di Rimini: il colonnello Gerardo Rugge lascia la guida Nel saluto ringrazia anche le forze dell'ordine del titano e sottolinea il ruolo di collaborazione con la stampa

Dopo tre anni di servizio alla guida del comando provinciale dei Carabinieri di Rimini il colonnello Ruggero Gerardo Rugge lascia l'incarico. Un periodo di intensa attività orientato alla vicinanza alla popolazione per valorizzare il “servizio di prossimità” che quotidianamente svolge l'arma. Sulla sicurezza sottolinea come rispetto ad altre realtà italiane i fenomeni in riviera, seppur con incrementi nel periodo estivo, sono piuttosto contenuti. Nessuna intervista rilasciata ai microfoni, ma ha definito proficuo e collaborativo il rapporto con la stampa; “baluardo imprescindibile dei valori democratici”. Attenzione particolare per le fasce fragili della cittadinanza e il contrasto al fenomeno delle truffe agli anziani. Rivolgendosi invece ai più giovani evidenzia come l'Arma abbia costantemente promosso incontri periodici negli istituti scolastici per diffondere e radicare la cultura della legalità.

Ringraziate le forze dell'ordine e le autorità sammarinesi con le quali, dice, si sono consolidati i rapporti di interscambio informativo e di stretta collaborazione. In particolare un ringraziamento all'amico e comandante della Gendarmeria Maurizio Faraone.

Tra i ringraziamenti anche quelli rivolti al sindaco della città Jamil Sadegholvaad al prefetto Giuseppina Cassone e alla Procura delle Repubblica. Nel salutare sottolineata l'instancabile laboriosità e lo spirito di genuina collaborazione della cittadinanza. Rugge assumerà ora il comando del 13° reggimento carabinieri del Friuli Venezia Giulia di Gorizia, prima però ci sarà un periodo di avvicendamento con il nuovo comandante di Rimini Daniele Crediddio.



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