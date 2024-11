ARRESTI Carabinieri, due arresti nel weekend: un uomo risultava già ai domiciliari Un 26enne è stato sorpreso con documenti falsi

Nel corso del weekend, i Carabinieri della Compagnia locale hanno effettuato due arresti. A Riccione, è stato fermato un cittadino tunisino di 26 anni, sorpreso con documenti falsi durante un controllo a bordo della sua auto; la verifica ha confermato che i documenti erano contraffatti, portando all’arresto del giovane.

A San Giovanni in Marignano, i Carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un 60enne, identificato dopo un alterco in strada: l'uomo risultava sottoposto a detenzione domiciliare a Misano Adriatico, violata con la sua presenza in strada. Entrambi verranno processati oggi con rito direttissimo.

