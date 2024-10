Carabinieri e Polizia in azione contro gli spacciatori Un diciottenne è stato invece arrestato per il reato di rapina

Carabinieri e Polizia in azione contro gli spacciatori.

I Carabinieri di Rimini, impegnati in servizi di controllo a Miramare, hanno proceduto all’arresto di un cittadino albanese, sospettato di essere coinvolto in una presunta attività di spaccio. Il 20enne è stato sorpreso cedere una dose di stupefacente. Aveva 47 dosi di cocaina per complessivi circa 30 grammi del medesimo stupefacente, e 610 euro.



Nel pomeriggio del 23 ottobre 2024, personale della Polizia di Stato di Rimini ha arrestato un cittadino straniero per traffico di sostanza stupefacenti. Lo hanno scoperto in Viale Don Giovanni Bosco, durante un controllo. L’uomo si mostrava un po' nervoso ed agitato, proprio perché all’interno di una tasca nascondeva 12 involucri contenenti sostanza stupefacente, poi risultata essere cocaina pari a grammi 6 circa, occultata in un copri-obiettivo di una macchina fotografica.

Nella perquisizione in casa sono stati sequestrati altri 180 grammi circa sempre di cocaina, oltre che del denaro in contante 2815 euro.

Un diciottenne è stato invece arrestato per il reato di rapina in concorso e tentata rapina aggravata, commessa su un autobus del lungomare riminese a luglio 2024. L'indagine, condotta dalla Squadra Mobile di Rimini, ha permesso di identificare il giovane, minorenne all’epoca dei fatti, ed un complice diciannovenne. Si erano seduti vicino alle giovani vittime, avevano iniziato a minacciarle di morte qualora non avessero consegnato tutto ciò che era in loro possesso.

In tal modo i due rapinatori erano riusciti a sottrarre un paio di scarpe ed alcuni contanti, mentre non erano riusciti ad impossessarsi, di cellulare e portafogli.

[Banner_Google_ADS]







I più letti della settimana: