Carabinieri: il comandante Marco Califano saluta Riccione, si trasferirà a Napoli

L'intervista al comandante Marco Califano

Dopo quattro anni di servizio, il comandante Marco Califano saluta i riccionesi e la stampa. Prima di partire per Napoli, dove assumerà il comando della compagnia Capoluogo del Gruppo 2, competente sull'area vesuviana della città, il capitano dei carabinieri saluta tutti i cittadini e la stampa. E li ringrazia: i riccionesi per l'ospitalità e la vicinanza all'Arma e i giornalisti per la loro collaborazione nell'informare ogni giorni sui fatti di cronaca.

Circa 1400 gli arresti compiuti durante la presenza di Califano in Riviera e quasi 6000 denunce in stato di libertà. Tra i diversi risultati relativi ad indagini, figura l'arresto per l'omicidio Matei e arresti per episodi di violenza sessuale, fatti di sangue, rapine e reati legati alla droga. Un ringraziamento speciale è andato ai militari che lo hanno affiancato in questi anni.

Un messaggio di ringraziamento a Califano è arrivato dalle guardie ecozoofile, con gli auguri per il nuovo incarico. A breve sarà presentato ufficialmente il nuovo comandante dei carabinieri di Riccione.

Nel servizio, l'intervista al comandante dei carabinieri di Riccione Marco Califano