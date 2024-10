Carabinieri liberano 98enne da badante ubriaca e aggressiva, arrestata

A liberare un'anziana donna di 98 anni dalle cattive cure di una badante ubriaca, sono dovuti intervenire addirittura i Carabinieri. La donna di 55 anni di origine moldava, è stata arrestata dai militari a Riccione per resistenza a pubblico ufficiale, ma ha alle spalle già una denuncia, presentata nel gennaio di quest'anno a San Benedetto Val di Sambro, nel Bolognese, per maltrattamenti in famiglia.

Era almeno da una settimana che l'anziana, sofferente di una forma di demenza senile, si lamentava con i parenti del comportamento della badante che aveva preso in casa da circa 4 mesi. Ieri pomeriggio la donna ha raccontato alla nipote di aver ricevuto tre pugni sulla spalla e di avere paura della sua badante. A quel punto, la nipote dopo aver constatato che la 55enne era ubriaca per l'ennesima volta, ha chiamato il 112. Giunta sul posto, la pattuglia dei Carabinieri dopo aver raccolto la denuncia della ragazza ha tentato di calmare la badante chiedendole di fare la valigia ed allontanarsi dall'appartamento.

Nella sua camera, praticamente a soqquadro, i militari hanno trovato un bottiglione di vino rosso da un litro e mezzo quasi finto. In risposta alla richiesta di allontanarsi, la 55enne è diventata aggressiva, nei confronti degli uomini dell'Arma ed ha iniziato a tirare calci e pugni. Due militari sono dovuti ricorrere alle cure dei sanitari per ferite alle mani e ai polsi. La donna alla fine è stata arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e comparirà davanti al giudice per le direttissime difesa dall'avvocato Flavio Moscatt.