Carabinieri Novafeltria: fermato 39enne che non aveva mai conseguito la patente

Continuano i controlli, su strada e nei locali, dei Carabinieri di Novafeltria che hanno rafforzato i servizi preventivi. Il bilancio di ieri è di una persona denunciata e due veicoli sottoposti a sequestro amministrativo. Quattro gli esercizi pubblici ispezionati e tutti rispettavano le norme sull'aggregazione. In orario di “coprifuoco” è stato invece fermata un'auto a Ponte Verucchio: alla guida un 39enne di Cesenatico che – si è scoperto – non aveva mai preso la patente. Al suo fianco un uomo di 47 anni, di Cesena, proprietario dell'auto. Il 39enne, recidivo, è stato denunciato per “guida senza patente”, mentre il passeggero per aver affidato il proprio veicolo a persona priva di patente di guida. Entrambi sono stati poi sanzionati perché si sono spostati, senza motivi di necessità, dopo le 22. L'auto è stata sequestrata. Sanzionato anche un 41enne di Novafeltria che, fermato a Pietracuta, è stato sorpreso alla guida di un 'van' senza assicurazione. Anche in questo caso il mezzo è stato posto sotto sequestro.