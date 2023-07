CRONACA Carabinieri Novafeltria: ragazzi sorpresi mentre rubano in appartamento Arrestati una 19enne e un 15enne entrambi di nazionalità straniera

I Carabinieri di Novafeltria hanno arrestato in flagranza una 19enne straniera e denunciato in stato di libertà un 15enne straniero ritenuti responsabili in ipotesi d’accusa di furto in abitazione. I due giovani, martedì 18 luglio nel pomeriggio, a Villa Verucchio, in provincia di Rimini, sono stati sorpresi dal proprietario mentre uscivano dal suo appartamento con in mano una borsa in tela contenente il provento del furto, monete e banconote di vario taglio per un valore di 130 euro ed alcune monete in argento. È subito intervenuta sul posto una pattuglia della Radiomobile di Novafeltria che ha bloccato i due soggetti. La refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario. I due giovani sono stati accompagnati in Caserma e vista la flagranza del reato, al termine degli accertamenti di rito, la giovane è stata arrestata in ipotesi d’accusa per furto in abitazione, mentre il minore è stato denunciato in stato di libertà in ipotesi d’accusa per furto in abitazione ed affidato ai servizi sociali per minori. La donna, trattenuta per la notte in Caserma, questa mattina, è stata accompagnata presso il Tribunale di Rimini dove si svolgerà l’udienza per il Giudizio direttissimo.

