CONTROLLI ANTI COVID Carabinieri Novafeltria: sanzionati quattro automobilisti, ritirate due patenti

Intensa l'attività dei Carabinieri di Novafeltria per garantire il rispetto delle normative in Valmarecchia nel fine settimana. Ritirata la patente e denunciato un 35enne di Verucchio che, alla guida di un autocarro, si era scontrato contro un veicolo in sosta. Dalla verifica con l'etilometro era risultato poi positivo all'alcol test, con un tasso di 1,65 g/l. Sospensione della licenza di guida anche a un 36enne di Santarcangelo sorpreso con un tasso di 0,81 g/l.

Nel corso delle verifiche anti covid ispezionati 5 esercizi pubblici senza rilevare anomalie. 4 gli automobilisti sanzionati per aver violato il coprifuoco. 41 i veicoli controllati e 57 persone identificate.

