Carabinieri Novafeltria scoprono spacciatore.

Un 38enne residente nell’Alta Valmarecchia, è stato colto in flagranza di reato dai carabinieri di Novafeltria, per spaccio e detenzione di sostanze stupefacenti. Nell’operazione sono stati sequestrati 300 grammi di cocaina, 9 grammi di marijuana e 1.000 euro in contanti. L'indagine è scattata dopo la scoperta di movimenti sospetti in un parcheggio nei pressi della piscina di Novafeltria, con un andirivieni di autovetture e persone a piedi. L'operazione di monitoraggio si è conclusa alle alle 19, quando i militari hanno notato la cessione di sostanza stupefacente tra il 38enne fermo a bordo della sua autovettura e due ragazzi a bordo.

Dall’immediata perquisizione personale e veicolare sono saltate fuori due dosi di cocaina in possesso dell’acquirente ed altre sei dosi di cocaina ed una di marijuana, oltreché del denaro contante in banconote da 20 e 50 euro, per un totale di oltre 1000 Euro, in possesso del pusher. La perquisizione è stata pertanto estesa all’abitazione dell'uomo, dove all’interno del garage sono stati trovati: cocaina del peso complessivo di oltre grammi 300, nonché due bilancini di precisione e vario materiale utilizzato per il confezionamento della stessa sostanza, oltre a vari contenitori pieni di sostanza da taglio.

L’arresto è stato avallato dal Pubblico Ministero di turno e per il 38enne, al termine delle formalità di rito, si sono aperte le porte del “Casetti” di Rimini. Questa mattina il giudice dopo aver convalidato l’arresto, lo ha sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa del processo che sarà prossimamente celebrato. Per gli altri 2 giovani, trovati in possesso dello stupefacente acquistato, è scattata la segnalazione alla Prefettura di Rimini quali detentori per uso personale di sostanza stupefacente.



