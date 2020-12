Carabinieri: Teo Luzi, già insignito dell'Onorificenza di Sant'Agata, è il nuovo Comandante generale

Nominato dal Consiglio dei ministri, il Generale Teo Luzi è il nuovo Comandante generale dei Carabinieri.

Nato a Cattolica, 61 anni, sposato e con una figlia, Luzi - laureato in Giurisprudenza, in Scienze Politiche, in Scienze Internazionali e Diplomatiche e in Scienze della Sicurezza Interna ed Esterna - ha intrapreso la carriera militare nel 1978. Dal 6 settembre 2018, è Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in Roma.

Il 15 ottobre il Generale Teo Luzi è stato insignito dell'Onorificenza di Sant'Agata dal segretario di Stato agli Esteri, Luca Beccari, presso l'Ambasciata di San Marino a Roma, alla presenza dell'Ambasciatore Daniela Rotondaro e del Comandante della Gendarmeria, Maurizio Faraone. Luzi assumerà il Comando il 16 gennaio subentrando al Generale Giovanni Nistri.